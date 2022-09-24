Тагильчанин рассказал об очередях на таможне в Кольцово

Мужчин досматривают тщательнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово образовались большие очереди из-за желающих вылететь за границу. Житель Нижнего Тагила находился в зоне досмотра больше часа.

- На таможне лютые очереди, в основном из мужчин. Сразу не пропускают, забирают загранпаспорт и посадочный талон. Потом вызывают в кабинет и проводят лично через таможню. Я не видел, чтобы кого-то не пропустили», - приводит слова тагильчанина информационное агентство «Между строк».

Напомним, что свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации. Так, в новом документе сказано, что заменен запрет на выезд из города без разрешения военкомата, на запрет покидать территорию России.

Ранее, бывшая медсестра рассказала о том, как проходила ее частичная мобилизация на Урале. Она уже три года не работает в сфере медицины. Девушка получила отметку в военном билете, ее отправили обратно домой.