В массовой драке на Сортировке пострадал мужчина

Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге в районе Сортировки жестко избили мужчину. Драка произошла, 17 сентября, у продуктового магазина на Билимбаевской, 28. Об этом пишут в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Район Сортировка».

Судя по видео, опубликованном в паблике, толпа идет на нескольких мужчин. Затем, двое из них сцепляются в драке. После чего, мужчины по очереди пинают одного из участников конфликта, который лежит на земле.

- Участники, объявитесь для мирного урегулирования вопроса. Там были свидетели, отпишитесь в личку. Пострадал человек, находится в больнице! – сообщает подписчик Максим.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу прокомментировали массовую драку.

- По факту инцидента в полицию никто не обращался. Сообщений о пострадавших из медучреждений также не поступало. Участники и очевидцы происшествия могут сообщить о нем в территориальный отдел или по телефону 102, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городской полиции.