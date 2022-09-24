Тагильчан с мобилизационным предписанием позвали в военкомат

Комиссариат обратился к тагильчанам через соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле призывников, которые имеют мобилизационное предписание просят прийти в военкомат. Об этом сообщает официальное сообщество нижнетагильской администрации во «Вконтакте».

- Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписания, вклеенное в военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, прибыть в комиссариат, - сообщается на странице паблика.

Также в объявлении, подписанном комиссариатом Нижнего Тагила сказано, что призывной пункт находится по адресу: Бажова, 5. А уточняющие вопросы можно задавать по телефону +7 (3435) 331-84-6.

Ранее, нескольких девушек-медиков из Свердловской области мобилизировали. Их отвезли в Ирбит, а затем в Елань. После этого, их отправили домой.