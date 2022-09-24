В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего подростка

Подросток вернулся домой самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские три дня искали 15-летнего школьника. Он был одет в костюм цвета хаки. Подросток перестал выходить на связь и пропал еще 21 сентября, в Кировском районе.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что, 24 сентября, поиски беглеца прекращены. Подросток сам вернулся домой.

- По предварительным данным, он ушел из дома из-за желания без контроя взрослых проводить свободное время. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 провели с подростком беседу о недопущении ухода из дома. В отношении мальчика, а также им противоправных действий не совершено, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Ранее, в августе пропала 18-летняя Софья Доровских. Девушку очевидцы видели со спортивной сумкой в Железнодорожном районе.