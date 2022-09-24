В Каменске-Уральском водитель легковушки сбил велосипедиста

Авария произошла рано утром на улице Рябова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском, 24 сентября, утром в 05:20 водитель отечественного авто сбил велосипедиста. Мужчина на велосипеде не пропустил легковушку, а водитель авто не успел среагировать на маневр. ДТП произошло на улице Рябова. Об этом сообщает городской портал KU66.RU.

- Водитель «ВАЗ-210932», двигаясь со стороны улицы Ленина в сторону улицы Акционерной, допустил наезд на велосипедиста, который при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомашине. Водитель велосипеда двигался справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали полицейские KU66.RU.

Прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавшего велосипедиста с травмами в больницу. Сотрудники проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщили в госавтоинспекции, за рулем легкового автомобиля «ВАЗ-210932» был мужчина 1996 года рождения. Велосипедом управлял мужчина 1977 года рождения.

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