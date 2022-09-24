Полицейские Екатеринбурга задержали рецидивиста, который ограбил супермаркет

Ранее екатеринбуржца судили за грабеж, кражу и мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который еще, 30 августа, ограбил продуктовый магазин на улице Варшавской. Грабитель пронес мимо кассы товары на сумму 5, 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

- Директор сетевого магазина сообщила о том, что в помещение торгового зала вошел неизвестный, набрал товар различного ассортимента на сумму порядка 5,5 тысяч рублей. Его заметили работники магазина, он прошел мимо кассы и скрылся, - сообщает полиция Екатеринбурга.

Подозреваемым в ограблении оказался мужчина из Екатеринбурга в возрасте 41-года. Он уже не раз был судим за имущественные преступления. На его счету: кража, грабеж и мошенничество.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ « Грабеж». Полицейские также проверяют его на причастность к другим преступлениям.