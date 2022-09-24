На Уралмаше мужчина напал на студента

Полицейские ищут мужчину, который напал на студента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в районе Уралмаша прохожий с ножом напал на студента. Молодой человек получил травму в районе груди. Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» «Бандитский центр».

- В 13:00 человек в чёрных штанах, чёрной ветровке с капюшоном подошёл к молодому парню на улице. Он пырнул его ножом. Инцидент произошёл на Бакинских комиссаров, 58, - написал пострадавший в паблике «Бандитский центр».

Также молодой человек отметил, что у нападавшего был заточенный нож с черной рукояткой.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» подтвердили, что мужчина напал на студента. Однако где учится молодой человек, уточнить не удалось.

- Заявление поступило в отдел полиции №15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к инциденту, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

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