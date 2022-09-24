В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и заморозки

На севере области температура воздуха опустится до +1 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в эти выходные, 24 и 25 сентября ожидается дождливая погода. Кроме того, в Екатеринбурге возможны небольшие осадки днем, 25 сентября. Об этом сообщает официальный сайт Уралгидрометцентра Свердловской области.

Уже днем, 24 сентября, на территории Свердловской области, в северных районах прольются дожди. При этом, температура воздуха днем будет от +17 до +22 градусов. В воскресенье, 25 сентября, также ожидаются небольшие дожди. А ночью, на крайнем севере области будут заморозки от +1 до -2 градусов. Порывы ветра в этот день будут достигать 18 метров в секунду.

В Екатеринбурге сохранится теплая погода. Днем, 24 сентября, воздух прогреется до +22 градусов. А осадков в этот день не предвидится. В воскресенье, 25 августа, будет облачно и прольется небольшой дождь. Утром температура воздуха от +9 до +11 градусов. Днем потеплеет до + 15.

Уже в начале недели, 26 сентября, в Свердловской области похолодает до – 4 градусов ночью. Днем столбики термометра покажут до + 9 градусов. Кроме того, на севере области ожидаются дожди с мокрым снегом.