На трассе под Арамилем 80-летняя пенсионерка погибла под колесами легковушки

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Фото: УГИБД по Свердловской области

На трассе под Арамилем 80-летняя женщина погибла, попав под колеса иномарки Hyundai. Авария произошла поздним вечером 22 сентября. По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем наехала на пенсионерку вне пешеходного перехода.

- Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель пояснила, что двигалась со скоростью около 50 км/ч с включенным дальним светом фар. Увидев встречный автомобиль, она переключила свет фар с дальнего на ближний, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как раз в этот момент на дороге и появилась пожилая женщина, экстренное торможение не помогло, наезда избежать не удалось.

Известно, что владелица иномарки имеет 11-летний водительский стаж, в момент столкновения она была трезвой.