На 90-м году жизни скончался свердловский режиссер Владимир Краснопольский

Фото: пресс-служба кинематографического союза России

На 90-м году жизни скончался уроженец Свердловска, режиссер Владимир Краснопольский, который широкому кругу лиц был известен как постановщик фильма «Вечный Зов». Он был выпускником историко-филологического факультета УрГУ.

- Не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского, - сообщили в пресс-службе кинематографического союза России.

Известно, что Владимир Краснопольский родился в столице Урала в 1933 году, также он известен по работам «Тени исчезают в полдень», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и многим другим.