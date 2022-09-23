В Свердловской области для участия в спецоперации призвали уже больше тысячи человек

Первыми повестки получают танкисты, мотострелки, артиллеристы и инженерно-саперные войска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали уже больше тысячи человек. По словам регионального врио военного комиссара Сергея Чиркова, первым повестки получают те, кто служил в мотострелковых, танковых, инженерно-саперных войсках и артиллерии.

Как пишет издание 66.ru, отправлять на территорию спецоперации призванных будут только после того, как они пройдут обучение.

- Проблемных вопросов нет, Свердловская область отличается своей сознательностью. Как такового плана у нас нет, но есть категория – качество, качество граждан, которых призываем, - отметил Сергей Чирков.

Напомним, временно исполняющий обязанности свердловского военкома Сергей Чирков изменил приказ о частичной мобилизации в регионе. В новом документе заменили запрет на выезд из города без разрешения военкомата на запрет покидать территорию России.