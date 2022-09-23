В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя с партией наркотиков

Мужчину доставили в отделение, чтобы уставить его личность и разобраться в обстоятельствах произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали местного жителя, у которого нашли наркотики. Полицейские были на дежурстве, когда в одном из районов города заметили подозрительного мужчину. При виде силовиков он сбросил на землю пакетик и попытался сбежать.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Находку изъяли и направили на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производное метилэфедрона, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину доставили в отделение, чтобы уставить его личность и разобраться в обстоятельствах произошедшего. Он не стал отпираться и заявил, что запрещенные вещества принадлежат ему, при этом «синтетику» он купил для личного употребления.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».