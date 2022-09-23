Известно, что на них восстановлена кровля, отремонтирован фасад, подвальное помещение и заменена система теплоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершили капитальный ремонт двух жилых многоэтажек, в эксплуатацию сдали дома на улице Зои Космодемьянской, 21 и Орджоникидзе, 22. Известно, что на них восстановлена кровля, отремонтирован фасад, подвальное помещение и заменена система теплоснабжения.

- В управлении жилищного и коммунального хозяйства сообщили, что капремонт продолжается еще на трех объектах. Работы по замене инженерных систем теплоснабжения в трех многоквартирных домах выполнены в полном объеме еще летом, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, ранее в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга открылся новый теннисный корт. Спортивный объект расположился на территории двора в границах улиц Рассветная – Сыромолотова – 40-летия Комсомола. Его возведением занималась «Группа ЛСР».