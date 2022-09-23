В Ревде местная жительница устала от мужа-алкоголика и зарезала его

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде 44-летняя местная жительница устала от своего мужа-алкоголика и зарезала его, инцидент произошел 6 сентября. В квартире на улице Ленина обнаружили тело 41-летнего уральца с двумя резаными ранами в области живота.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Установлена причастность подозреваемой – ранее судимой за кражи 44-летней местной жительницы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, изначально женщина пыталась скрыть свою причастность к преступлению и выдумала историю о неизвестном злоумышленнике.

- Под бременем неопровержимых улик она созналась, что конфликт с сожителем произошел из-за того, что он нигде не работал и постоянно употреблял спиртное, - добавил полковник Горелых.