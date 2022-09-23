В Екатеринбурге женщина украла в магазине на кассе iPhone 11

Силовики рекомендуют похитительнице добровольно сдаться в полицию и вернуть гаджет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге 22 сентября в магазине Fixprice на улице Машиностроителей, 22 девушка оставила свой iPhone 11 белого цвета. Другая покупательница его украла. Об этом сообщает портал E1.RU.

- Спустя сутки телефон все еще находится в сети. Хозяйка телефона обратилась в полицию, но мы надеемся, что человек одумается и вернет телефон, - рассказал друг потерпевшей.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что похитительница сначала смотрела на телефон. Затем она посмотрела прямо в камеру видеонаблюдения и совершила кражу.

- Отделом полиции №15 проводится проверка по заявлению владелицы телефона. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность женщины, причастной к инциденту, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

Силовики рекомендуют похитительнице телефона добровольно прийти в полицию, дать пояснения и вернуть гаджет.