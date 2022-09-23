В Екатеринбурге рецидивист вынес из супермаркета продукты и сбежал

Под подозрение попал местный житель, который уже имел проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 41-летний ранее судимый мужчина вынес продукты из продуктового магазина на улице Варшавской и сбежал, инцидент произошел еще 30 августа, однако поймать злоумышленника удалось только на днях.

- В полицию обратилась директор сетевого магазина, которая сообщила о том, что двадцатью минутами ранее неизвестный набрал товар на сумму порядка 5,5 тысяч рублей и несмотря на то, что его противоправные действия заметили работники магазина, он прошел мимо кассовой стойки, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Под подозрение попал местный житель, который уже имел проблемы с законом и отбывал наказание за кражу, грабеж и мошенничество. Рецидивист не стал отпираться и во всем признался.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по «Грабеж», - добавили в полиции.