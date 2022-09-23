Позже выяснилось, что в МФЦ произошла ошибка Фото: Борис КУДРЯВОВ

У звезды «Уральских пельменей» нашли долг по коммуналке на полмиллиона рублей. Через Госуслуги Москвы Илане Исакжановой пришло извещение о задолженности на 473 245 рублей.

- Вот взбодрили так взбодрили. В 9 утра я уже была в МФЦ. У них что-то случилось с сайтом, так что если тоже получили такое письмо «счастья», не пугайтесь – это ошибка, - написала Исакжанова в социальных сетях.

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