Проект выпускницы «Кванториума» Свердловской ДЖД получил признание в Госдуме РФ

Фото: пресс-служба СвЖД

В Государственной Думе РФ подвели итоги IX Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Лучшим в номинации «Транспортные технологии будущего. Железные дороги и железнодорожный транспорт» был признан проект выпускницы технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги Екатерины Смолиной. Под руководством опытных наставников девушка разработала роботизированный стенд для проверки устройств системы управления движением поездов. Инициатором создания инновационного оборудования выступила Свердловская магистраль.

Малогабаритные электрические реле применяются в системах сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) для управления стрелками и светофорами. В настоящее время периодическая проверка этих устройств предусматривает большое число ручных операций. Роботизированный стенд поможет оптимизировать работу и повысить эффективность. Все измерения и формирование отчетности будут выполняться в автоматическом режиме, без участия человека. При разработке стенда применены передовые решения из области робототехники, энергетики, информационных технологий и машинного зрения.

Проект получил высокую оценку главного инженера ОАО «РЖД» Анатолия Храмцова. Опытную эксплуатацию перспективной разработки планируется организовать на Свердловской железной дороге.

Технопарк «Кванториум» Свердловской детской железной дороги – инновационная площадка по подготовке квалифицированных инженерных кадров для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, а также разработки, тестирования и внедрения перспективных идей и технологий. В настоящее время более 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по нескольким направлениям (квантумам): промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, Хайтек, ПромРобо (промышленные роботы), Энерджи (энергетика) и др.