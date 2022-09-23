Свердловчане признались, почему не берут больничные на работе

19% работодателей выражают недовольство по поводу больничных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области только 18% жителей берут больничные во время недомогания. 47% всегда работают во время болезни удаленно. 40% делают это иногда. Другие респонденты не работают. Об этом сообщает сервис по поиску сотрудников и работы «Зарплата.ру».

При этом 36% уральцев, работающих во время болезни, делают это из-за необходимости. 21% утверждает, что не берет больничные из-за производственной необходимости. 15% респондентов переживают из-за падения уровня доходов. У 13% опрошенных работа удаленная или они фрилансеры.

8% свердловчан бояться проблем с начальством. Их руководство не поощряет больничные. А 7% устроены не официально.

По данным из ответов респондентов, 41% уральских работодателей с пониманием относится к листкам временной нетрудоспособности, даже если у сотрудника легкое течение заболевания. 40% руководителей отталкиваются от тяжести болезни. Только 19% работодателей выражают недовольство по поводу больничных.

Исследование проводили среди 2,3 тысячи работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области.