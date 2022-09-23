Жители соседних домов уже организовали секцию, в которой смогут заниматься как дети, так и взрослые Фото: Михаил ФРОЛОВ

В микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга открылся новый теннисный корт. Спортивный объект расположился на территории двора в границах улиц Рассветная – Сыромолотова – 40-летия Комсомола. Его возведением занималась «Группа ЛСР».

- На новой спортивной площадке площадью 578 квадратных метров уложено профессиональное резиновое покрытие и есть освещение, что позволит жителям тренироваться с комфортом в любое время. Также корт подходит для проведения турниров разного уровня, - рассказали в пресс-службе «Группы ЛСР».

Жители соседних домов уже организовали секцию, в которой смогут заниматься как дети, так и взрослые, всего же 143 человека.

- Это второй корт, который мы построили в микрорайоне ЖБИ. Первый предназначен для игры в футбол, зимой ребята занимаются там фигурным катанием и хоккеем. Он пользуется огромной популярностью, - отметил генеральный директор «ЛСР» Владимир Крицкий.