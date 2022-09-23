Андрей Рожков напомнил родителям о важном

Артист напомнил родителям, что безопасность их детей в их надежных руках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков обратился к родителям и напомнил о важном. Актер принял участие во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения.

- Хочу вам напомнить, что перед началом движения обязательно надо пристегнуть ремень безопасности и перевозить ваших детишек надо в специально оборудованном кресле. Детишки всегда будут копировать своих родителей. Поэтому помните, безопасность ваших детей в ваших руках, - говорит Андрей Рожков в видео.

В конце ролика артист пожелал всем хорошего настроения, крепкого здоровья и безопасных дорог.

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