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Общество23 сентября 2022 11:32

В Югре мобилизованным гражданам выплатят по 250 тысяч рублей

Для них будут предусмотрены все меры поддержки, которые ранее были утверждены для участников специальной военной операции, служащих по контракту
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Выплаты предусмотрены из регионального бюджета

Выплаты предусмотрены из регионального бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Югры поддержит граждан, которые подлежат частичной мобилизации, направленных Военным комиссариатом региона и заключивших с Минобороны контракт о прохождении военной службы для участия в СВО. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Для мобилизованных граждан Югры предусмотрены все меры поддержки, которые до этого утвердили для участников СВО, служащих по контракту.

- Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест для подлежащих частичной мобилизации путем субсидирования работодателей. Кроме того, предоставляются компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям мобилизованных, обучающимся в школах и другие меры поддержки, — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.