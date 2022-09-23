В Югре мобилизованным гражданам выплатят по 250 тысяч рублей

Выплаты предусмотрены из регионального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Югры поддержит граждан, которые подлежат частичной мобилизации, направленных Военным комиссариатом региона и заключивших с Минобороны контракт о прохождении военной службы для участия в СВО. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Для мобилизованных граждан Югры предусмотрены все меры поддержки, которые до этого утвердили для участников СВО, служащих по контракту.

- Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест для подлежащих частичной мобилизации путем субсидирования работодателей. Кроме того, предоставляются компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям мобилизованных, обучающимся в школах и другие меры поддержки, — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.