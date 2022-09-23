Житель Нижнего Тагила хотел подзаработать, пройдя онлайн-опрос, но потерял 12 тысяч

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 46-летний энергетик хотел подзаработать, пройдя опрос в интернете, но наткнулся на мошенников и потерял 12 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Со слов пострадавшего, он хотел получить три тысячи рублей за прохождение опроса через мессенджер, - говорится в сообщении.

Мужчине пришло сообщение. Отправителем был указан не номер телефона, а с указанием названия популярной финансовой организации. Аферисты предложили пройти опрос. За это они обещали перевести деньги на счет через 45 минут.

Тагильчанин перешел по ссылке, ввел свои личные данные, номер телефона и банковской карты. Также он ввел код, который пришел ему в СМС. Однако вместо вознаграждения со счет энергетика списали 12 тысяч рублей. Он обнаружил это в приложении банка. По данному факту возбудили дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).