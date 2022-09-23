В исправительную колонию Екатеринбурга пытались пронести телефоны и сим-карты

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию строгого режима № 10 в Екатеринбурге пытались пронести девять телефонов и три сим-карты. Подозрительную посылку вычислили 20 сентября.

- На КСП внутренней запретной зоны одного из участков периметра обнаружены и изъяты два свертка, в которых находилось девять сотовых телефонов и три сим-карты, среди найденного были как смартфоны, так и обычные кнопочные мобильные, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее в исправительной колонии Новой Ляли осужденному в нардах пытались доставить девять телефонов, семь гарнитур и 11 USB-проводов. По данным ГУФСИН по Свердловской области, инцидент произошел 29 апреля.

Посылка предназначалась осужденному, которому назначены 17 лет лишения свободы за бандитизм, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное ношение оружия.