Стали известны имена уральцев, погибших на рыбалке

Игорю Скопину было 49 лет. фото: соцсети

Несчастный случай произошел с двумя жителями Североуральска, которые погибли на рыбалке в поселка Каменное Ханты-Мансийского городского округа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили близкие погибших мужчин.

- Мои друзья Вячеслав Вировский и Игорь Скопин отдыхали на рыбалке. Ночью, чтобы согреться, они использовали газовую горелку. Двое задохнулись, а еще два рыбака очнулись и выжили, - рассказал друг погибших Денис. Как рассказали близкие погибших, двое выживших мужчин находятся в тяжелом состоянии в больнице Нягани.

В Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре «КП-Екатеринбург» подтвердили гибель рыбаков.

- Тела рыбаков были обнаружены в палатке районе поселка Каменное. В настоящий момент по данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку, - рассказали в СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Прощание с Игорем Скопиным и Вячеславом Вировским прошло в Североуральске, 21 сентября. На момент гибели Вячеславу было 47 лет, а Игорю – 49.