Сдавшие кровь свердловчане смогут бесплатно посетить учреждения культуры

На входе в культурное учреждение достаточно будет предъявить справку Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 26 сентября по 30 сентября в Неделю донора сдавшие кровь жители Свердловской области смогут бесплатно посетить учреждения культуры региона.

- Всю неделю учреждения культуры будут ждать добровольцев, сдавших кровь. На входе свердловским донорам достаточно будет предъявить справку, подтверждающую факт сдачи крови, либо удостоверение Почетного донора России, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Так, сдавшие кровь, по данным Службы крови Свердловской области, смогут посетить «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», Инновационный культурный центр в Первоуральске, Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, Краснотурьинский краеведческий музей, Федоровский геологический музей Краснотурьинск и Парк Сказов в Арамили.

В Екатеринбурге доноров ждут в Театре эстрады, Музее истории Екатеринбурга и его площадках, Центре «Эрмитаж-Урал», Музее ИЗО, Музее наивного искусства и Центре камнерезного дела им. Денисова-Уральсокого.

Перед визитом рекомендуется уточнить график работы учреждений культуры.