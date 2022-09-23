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Происшествия23 сентября 2022 10:36

Двое жителей Нижневартовска отравились мухоморами

В тяжелом состоянии их доставили в больницу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мухоморы очень опасны для здоровья

Мухоморы очень опасны для здоровья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два жителя Нижневартовска попали в психоневрологическую больницу в тяжелом состоянии после отравления мухоморами. У обоих были судороги, галлюцинации, нарушения в работе сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Врачи провели экстренные мероприятия, поэтому сейчас жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает. Медики напоминают гражданам, что мухоморы опасны для здоровья, их употребление может привести к самым печальным последствиям.