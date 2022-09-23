Двое жителей Нижневартовска отравились мухоморами

Мухоморы очень опасны для здоровья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два жителя Нижневартовска попали в психоневрологическую больницу в тяжелом состоянии после отравления мухоморами. У обоих были судороги, галлюцинации, нарушения в работе сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Врачи провели экстренные мероприятия, поэтому сейчас жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает. Медики напоминают гражданам, что мухоморы опасны для здоровья, их употребление может привести к самым печальным последствиям.