На Урале будут судить мужчину, который ранил мальчика, пытавшегося защитить мать

Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске будут судить мужчину, который ранил мальчика, пытавшегося защитить мать. Все произошло в июле 2022 года в поселке Баяновка. Мужчина напал с ножом на супругу и ее сына в доме ее подруги, куда она переехала после ссоры с возлюбленным.

- Поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивно настроен, ни подруга жены, ни сама супруга двери дома ему не открыли, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Вооружившись заранее приготовленным ножом хозяйственно-бытового назначения, житель Североуральска проник в дом через незапертое на запорное устройство окно.

Попав в дом, он нанес два удара ножом ребенку по лицу, который закрыл собой маму, а затем нанес своей супруге один удар ножом в живот. У женщины оказался поврежден желудок, из-за чего у нее произошло внутрибрюшное кровотечение и кровопотеря.

В прокуратуре отметили, что мужчина на момент совершения преступления имел неснятую и непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и состоял на учете в ОМВД России по Североуральску.

Мужчина обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и по по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в связи с выполнением лицом общественного долга).

Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд.