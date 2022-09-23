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Общество23 сентября 2022 9:51

В ЯНАО мэры поддержат кампанию по мобилизации

Этот вопрос обсудили на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации в регионе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мобилизованным ямальцам положены единовременные выплаты

Мобилизованным ямальцам положены единовременные выплаты

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ЯНАО главам муниципалитетов поручили поддержать кампанию по частичной мобилизации. Этот вопрос обсудили на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации в регионе. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Губернатор Дмитрий Артюхов получил местным властям и главам муниципальных образований поддержать окружной военный комиссариат. В ближайшие дни региональное правительство рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке тем, кого мобилизуют на Ямале, а также ямальцев, находящихся в зоне специальной военной операции.

Отметим, что накануне Артюхов дал указание предоставить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей мобилизованным жителям региона. Также он предложил напрямую задавать ему вопросы о сложившейся ситуации.