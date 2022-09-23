В Свердловской области повысят минимальный размер взноса на капремонт

Взнос на капремонт повысили до 14 рублей и 81 копейки с квадратного метра жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области минимальный размер взноса на капремонт в многоэтажках повысят с 1 января 2023 года. Сейчас он составляет 10 рублей и 51 копейку с квадратного метра жилья. Его повысят до 14 рублей и 81 копейки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Это позволит не снижать темпы капитального ремонта многоквартирных домов, а жителям обеспечит возможность проведения комплексного ремонта, - объяснил и.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Также повышение взноса позволит загрузить предприятия стройиндустрии новыми заказами. Кроме того, будут пересматривать размер стоимости услуг ЖКХ, который используется для расчета субсидий малообеспеченным гражданам. Эти категории россиян рост взноса не затронет.

В свердловском Фонде содействия капремонту МКД сообщили, что в 2022 году в сравнении с 2021 годом стоимость сметы на капремонт в среднем выросла на 35%.

Минимальный взнос на капремонт пересматривают каждый год не позднее 1 октября. Цену устанавливают на следующий год.