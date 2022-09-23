Спектакль в «Синара Центре» должны были показать артисты московского театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили показ спектакля о Сталине. Он должен был пройти сегодня, 23 сентября в «Синара Центре».

- Показ спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который должен был пройти 23 сентября в 18:30 и 20:30 на сцене «Синара Центра», отменен организаторами, - сообщается на сайте «Синара Центра». - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Также там отмечается, что билеты можно вернуть по месту приобретения. Причины отмены не называются.

Спектакль должны были показать артисты московского Театра.doc. На их сайте указано, что это пьеса о гибкости и бессмертии. Это первые гастроли спектакля.