Выездные пункты вакцинации в ТЦ возобновили свою работу неделю назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области растет число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. При этом в них можно также поставить прививку от гриппа, гепатита В и дифтерии. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Выездные пункты вакцинации в ТЦ возобновили свою работу неделю назад, с 16 сентября их посетили 1 170 человек, 566 из них сделали прививки против гриппа, 588 — против новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Желающим поставить прививку нужно иметь при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По данным на 23 сентября, за сутки в Свердловской области выявили 2 051 случай заражения коронавирусом. 176 человек госпитализировали. Выписали из больниц 2 237 уральцев. Летальные случаи в регионе за день не зарегистрированы.