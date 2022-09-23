Этот малыш просидел в заточении сутки Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге зооспасатель вытащил котенка, застрявшего в батарее в подъезде дома на улице Учителей. Малыша никто не мог достать целые сутки.

- Ситуация выглядела серьезной - ведь расширить щель между секциями заведомо невозможно, и котенка придется как-то пытаться продвигать к выходу, не рассчитывая на использование инструментов, - рассказал Евгений Зенков в группе «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге».

В итоге все оказалось все не так уж и трудно. По словам зооспасателя, голова котенка сквозь щели в секциях при определенном положении пролезала - нужно было только правильно разворачивать и направлять ее, а затем одну за другой протаскивать передние лапки. После этого удалось вытащить и туловище малыша.

- Шаг за шагом мы преодолели с котенком три секции, и он оказался на свободе, а точнее, у меня в руках. Заявитель обещал позаботиться о дальнейшей судьбе котенка, - добавил Евгений Зенков.

От также отметил, что каким-то чудом, когда в большинстве домов Екатеринбурга уже подключили отопление, в здании, где застрял котенок, батареи оказались холодными из-за затянувшихся работ на теплотрассе - это оказалось спасительным.