В Нижнем Тагиле бабушка отдала 300 тысяч мошеннику за стабилизатор напряжения

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали 23-летнего молодого человека, которого подозревают в мошенничестве. Силовики предполагают, что он обманул 84-летнюю пенсионерку и обманом заполучил у нее 300 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Пожилая жительница микрорайона Красный Камень рассказала полиции, что ей на стационарный телефон позвонили сотрудники по ремонту окон. Он предложил ей осмотреть и обслужить окна в квартире пенсионерки.

- Через некоторое время к ней приехал специалист, с которым она заключила договор на оказание услуг по устранению всех неполадок. После выполненных работ мужчина ушел, - сообщает полиция.

Бабушка согласилась на установку стабилизатора. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Через какое-то время молодой человек снова пришел к пенсионерке. Во время визита он попросил у нее разрешения подзарядить свой телефон. Затем он заявил, что его зарядное устройство якобы сгорело из-за сильных скачков напряжения в квартире. Молодой человек предложил женщине установить стабилизатор напряжения стоимостью 300 тысяч рублей.

Бабушка поверила ему. После установки оборудования она отдала деньги. Пенсионерка поняла, что ее обманули в момент, когда после ухода мужчины не осталось никаких официальных документов.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался ранее не судимый молодой человек, работающий в фирме по установке окон. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас решается вопрос о возмещении ущерба потерпевшей стороне.