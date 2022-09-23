Пятидесятилетний екатеринбуржец пришел в военкомат, получив повестку на частичную мобилизацию

Мужчина получил повестку 22 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятидесятилетний екатеринбуржец пришел в военкомат на Машиностроителей, 33, получив повестку на частичную мобилизацию. С собой он взял рюкзак.

- К повестке был готов. Взял с собой сухпай на сутки и теплое белье, - рассказал E1.RU Виктор.

Мужчина также поделился, что является подполковником запаса и получил повестку накануне, 22 сентября. Провожать екатеринбуржца пришла семья. В том числе и дочь с женихом. Молодой человек рассказал изданию, что также готов отправиться на сборы, если ему придет повестка.

Напомним, ранее свердловский комиссариат опубликовал приказ о частичной мобилизации. Согласно документу, все, получившие повестки, должны явиться в военкомат с личными вещами и документами.