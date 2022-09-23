Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат

Максим Бестфатер служил в армии в 2000-х годах. Фото: страница героя публикации во «ВКонтакте

В Екатеринбурге начальник отдела агитационно-пропагандистской работы отделения «Единой России» Максим Бестфатер получил 22 сентября повестку в военкомат. Он попадает под частичную мобилизацию. Об этом сотрудник исполкома партии сам рассказал «КП-Екатеринбург».

- Повестка пришла вчера. Вызвали в военкомат, лично пришел, получил под роспись, - сообщил Бестфатер.

Он отметил, что служил в армии в 2000-х годах. Тогда он был старшим лейтенантом в артиллерии.

- Я уже сейчас еду на сборы. Уже прибыл в военкомат с личными вещами. Я был в принципе морально готов к этому. Все будет хорошо! - заявил Бестфатер «КП-Екатеринбург».

Повестки о частичной мобилизации начали приходить и жителям Нижнего. 22 сентября в военкомат прибыли первые мужчины. Один из молодых людей рассказал, что повестку ему прислали заказным письмом на почту по месту жительства.