В Свердловской области работает горячая линия по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР

Голосование проходит с 23 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области выходцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут проголосовать на референдуме о присоединении этих территорий к России.

Референдумы проводятся силами зарубежных избирательных комиссий. Выездное голосование организовано там, где сейчас компактно проживают выходцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Екатеринбурге участки работают на базе Дома добровольцев Свердловской области.

Вопросы по голосованию на референдуме можно задать по телефону горячей линии зарубежных избирательных комиссий в Свердловской области 8 952 140 23 56.