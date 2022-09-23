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Общество23 сентября 2022 7:16

В Свердловской области работает горячая линия по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР

Публикуем телефон горячей линии Свердловской области по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Голосование проходит с 23 сентября 2022 года

Голосование проходит с 23 сентября 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области выходцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут проголосовать на референдуме о присоединении этих территорий к России.

Референдумы проводятся силами зарубежных избирательных комиссий. Выездное голосование организовано там, где сейчас компактно проживают выходцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Екатеринбурге участки работают на базе Дома добровольцев Свердловской области.

Вопросы по голосованию на референдуме можно задать по телефону горячей линии зарубежных избирательных комиссий в Свердловской области 8 952 140 23 56.