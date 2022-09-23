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Общество23 сентября 2022 6:57

Жители Нижнего Тагила начали получать мобилизационные повестки

Один из мужчин рассказал, что бумага пришла ему заказным письмом
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Первые мобилизированные прибыли в военкомат 22 сентября

Первые мобилизированные прибыли в военкомат 22 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки о частичной мобилизации. 22 сентября в военкомат прибыли первые мужчины. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Один из молодых людей рассказал, что повестку ему прислали заказным письмом на почту по месту жительства.

- Я недавно прошел срочную службу в Пскове. Дембель был в апреле, - сообщил он.

22 сентября в Нижнем Тагиле в военкомате прошло совещание по вопросу частичной мобилизации. На нем обсуждалось, как будут выполнять указ президента России Владимира Путина. В обсуждении участвовали глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, главный военком Александр Вострилов и замглавы города Вячеслав Горячкин.