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Происшествия23 сентября 2022 6:49

В Нижнем Тагиле сгорели дом и два автомобиля

Огонь распространился на площади 140 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за одну ночь сгорели дом и два автомобиля - ВАЗ и Газель. Как пишет TagilCity.ru, пожар произошел 22 сентября на улице Ольховской.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 140 квадратных метров. В 03:21 пожарным удалось локализовать его. Еще через семь минут открытое пламя ликвидировали. Проливка конструкций осуществлялась до 04:32. Данных о пострадавших нет.

Напомним, 4 сентября в Нижнем Тагиле сгорел частный заброшенный дом в Дальнем переулке. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.