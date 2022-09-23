В Нижнем Тагиле сгорели дом и два автомобиля

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле за одну ночь сгорели дом и два автомобиля - ВАЗ и Газель. Как пишет TagilCity.ru, пожар произошел 22 сентября на улице Ольховской.
- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь распространился на площади 140 квадратных метров. В 03:21 пожарным удалось локализовать его. Еще через семь минут открытое пламя ликвидировали. Проливка конструкций осуществлялась до 04:32. Данных о пострадавших нет.
Напомним, 4 сентября в Нижнем Тагиле сгорел частный заброшенный дом в Дальнем переулке. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.