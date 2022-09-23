В Екатеринбурге не выявили превышение вредных веществ в воздухе после смога

Эксперты оценивали разовые и среднесуточные концентрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 сентября в воздухе не выявили превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Специалисты филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отобрали пробы для лабораторных исследований в шести контрольных точках города, - говорится в сообщении.

Пробы брали на улицах Татищева, Мичурина, Вильгельма де Геннина, Раевского, Авангардной, 8 Марта и Чемпионов. Воздух исследовали на взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, двуокись серы, оксид углерода, диоксид азота, углерод (сажа), оксид азота, бенз/а/пирен и формальдегид. Эксперты оценивали разовые и среднесуточные концентрации.

Утром 22 сентября жители Екатеринбурга начали жаловаться на запах гари. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его причиной стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково.