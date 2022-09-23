На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух бобров

Мужчина причинил государственному охотничьему фонду материальный ущерб в 12 тысяч рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Прокуратура Таборинского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной охоте на бобров. По версии следствия, он 27 апреля 2022 года убил двух особей. При этом разрешающих документов на добычу диких животных он не имел.

- Житель Таборинского района, находясь на расстоянии 500 метров от устья реки «Черная», расположенной в Таборинском районе Свердловской области, передвигаясь на моторной лодке, осуществил незаконную добычу объекта животного мира - двух особей бобра, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина причинил государственному охотничьему фонду материальный ущерб в 12 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что мужчина отправился охотиться на уток, имея на это лицензию. Уток он так и не нашел и собрался ехать домой. Сев в лодку он увидел двух бобров, плывущих в его сторону и произвел 2 выстрела убив их, - рассказали в ОВД Тавды.

Там также отметили, что мужчина написал явку с повинной и возместил ущерб в полном объеме. По пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства) ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд.