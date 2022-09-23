Свердловские врачи начали лечить детей с нарушениями роста костей

Запас препарата выдается родителям маленьких пациентов на 90 дней. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В свердловской Областной детской клинической больнице начали лечить детей с ахондроплазией, при которой нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Медики применяют инновационный дорогой препарат. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Запланирована терапия инновационным препаратом 18 детей, к лечению уже приступили 12 детей. Важно, как можно раньше начать лечение, поскольку метод эффективен при открытых зонах роста, то есть до 14-15 лет, - рассказал главный внештатный детский эндокринолог свердловского Минздрава, профессор Алексей Кияев.

Запас препарата выдается родителям маленьких пациентов на 90 дней. Перед выпиской ребенка из больницы, его родственники проходят обучение по правильному введению лекарства. По словам врачей, лечение препаратом должно быть длительным. О первых результатах можно будет говорить не раньше, чем через год.

Причиной ахондроплазии является генетическая мутация. Без лечения рост людей с этой патологией не достигает даже 140 сантиметров. До сих пор единственным способом помочь таким пациентам была многолетняя коррекция аппаратом Илизарова. Он вытягивает кости. Этот способ – болезненный.