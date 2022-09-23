Свердловчане чаще всего летают в Турцию, а деньги везут в Эмираты

С начала 2022 года пресекли 573 попытки нарушения таможенных правил в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области чаще всего летают из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Турцию. А валюту уральцы больше всего везут в ОАЭ и Азербайджан. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- За прошедший период 2022 года международный пассажиропоток аэропорта Кольцово превысил 285 тысяч человек, - говорится в сообщении.

В Турцию было выполнено 433 рейса. Самолеты перевезли 100 тысяч человек, что составляет 36% от общего пассажиропотока. На втором месте по популярности у свердловчан находятся Республики Узбекистан и Таджикистан, на четвертом месте - Азербайджан и ОАЭ.

Кроме того, с начала 2022 года пресекли 573 попытки нарушения таможенных правил в Кольцово. Треть нарушений связана с ввозом продуктов домашнего производства без заводской упаковки.

Так же туристы забывают декларировать валюту. По таким фактам уже составлено 191 дело об административном правонарушении. Это в три раза превышает показатель 2021 года. Самой популярной валютой для вывоза остаются доллары США. Чаще всего деньги вывозят в ОАЭ и Азербайджан.

- Увеличение количества раскрываемости вывоза незадекларированной валюты, это результат внедрения в практику метода визуальной диагностики потенциального нарушителя – Профайлинг. После специального обучения им сейчас владеют 54% личного состава, - объяснил первый замначальника кольцовской таможни Михаил Сентяков.