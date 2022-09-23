В каждом жилом помещении будет проживать две женщины с детьми Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В колонии ИК-6 в Нижнем Тагиле строят общежитие для осужденных женщин, в котором они смогут жить с детьми.

- Строительство данного здания поможет осуществить в полной мере цели учреждения по воспитательной направленности и ускорить социализацию и становление на путь исправления матерей, совершивших преступления, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Кирпичное двухэтажной здание общей площадью 1736,67 квадратных метров будет рассчитано на 70 человек. В каждом жилом помещении будет проживать две женщины с детьми. В новом корпусе предусмотрено множество вспомогательных помещений для комфортного проживания.

Сейчас в Доме ребенка при ИК-6 воспитываются несколько десятков детей осужденных до трех лет. Их мамы содержаться в отряде и к малышам приходят в отведенное время.