Дожди пройдут в основном на севере и востоке Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сентябрь на Урале выдался теплым. Столбики термометров поднимались выше +25 градусов. Но вскоре в регион вернется осенняя погода. Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет похолодание и пройдут дожди.

- Осадков в ближайший период немного, дожди пройдут в основном на севере и востоке Свердловской области, в начале следующей недели - на Южном Урале и крайнем юге Свердловской области. В воскресенье-понедельник повсеместно похолодает, последуют ночные заморозки.

В пятницу, 23 сентября, дожди пройдут местами, столбики термометров в дневное время покажут на севере от +10 до +15 градусов, на юге от +21 до +26 градусов.

В субботу, 24 сентября, ночью похолодает до +7, +12 градусов, на севере до +2 градусов. Днем на севере региона ожидается от + 9 до +14 градусов, на юге от +17 до +22 градусов. Осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 25 сентября, местами пройдет небольшой дождь. В ночное время столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, на севере до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов, на севере до +7 градусов.