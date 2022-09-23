На Тюменском тракте патрульная машина столкнулась с фурой

Сотрудники полиции попали в аварию, когда гнались за пьяным водителем Фото: предоставлено В.Н.Горелых

На Тюменском тракте днем, 22 сентября, патрульная машина с сотрудниками полиции Заречного столкнулась с фурой. Два сотрудника полиции доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии

По предварительным данным, авария произошла, когда наряд ГИБДД преследовал пьяного водителя «Нивы», который не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться.

- Точная причина аварии сейчас устанавливается специалистами. Этим обстоятельством воспользовался нарушитель, который спешно покинул место происшествия, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Спустя менее двух часов на 180 км автодороги М-5 «Урал» водителя «ВАЗ-212140» представители МВД задержали.

Оказалось, что 36-летний мужчина уже был лишен прав, когда ранее был замечен пьяным за рулем. Кроме того, он имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью пострадавшим. Сейчас он находится под стражей.

На мужчину за управление автомобилем без прав завели административное дело по статье 12.7.2 КоАП РФ. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.