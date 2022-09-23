Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог накрыл Свердловскую область на четыре дня. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра.

- С 20 часов 22 сентября до 20 часов 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте гидрометцентра. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

Напомним, 23 сентября, жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари. Причиной стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково.

Спасатели дали рекомендации жителям Екатеринбурга, как обезопасить себя от вредного смога. Они советуют носить медицинскую маску, пить 2-2,5 литра воды и 2-3 чашки хорошего зеленого чая в день, держать окна закрытыми, чаще принимать прохладный душ, отказаться от контактных линз и физических нагрузок.