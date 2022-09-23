В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под колеса KIA, перебегая дорогу

За рулем иномарки находился 24-летний мужчина Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером, 22 сентября, 11-летняя девочка попала под колеса KIA, перебегая дорогу в неположенном месте. Школьницу с черепно-мозговой травмой доставили в детскую больницу №9.

- По предварительной информации водитель автомобиля KIA, двигаясь по ул. Чапаева со стороны ул. Декабристов в сторону ул. Большакова, допустил наезд на пешехода, который двигался через проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 24-летний мужчина. Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало, что он был трезв.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают, что родители должны ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Кроме того, пешеходам рекомендуют в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода, переходить дорогу с максимальной осторожностью и помнить, что крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.