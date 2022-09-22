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Общество22 сентября 2022 13:35

В Нижнем Тагиле прокуратура добилась установки пандусов в домах инвалидов-колясников

Муниципальная комиссия не соблюдала их права доступа к объектам социальной инфраструктуры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь мэрия должна обеспечить доступную среду маломобильным людям

Теперь мэрия должна обеспечить доступную среду маломобильным людям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура добилась установки пандусов в домах, где живут инвалиды-колясочники. В ведомстве внесли представление из-за того, что муниципальная комиссия не соблюдала их права беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

- Достаточных мер к обеспечению доступности к жилым помещениям, в которых проживают инвалиды, в виде обустройства пандусов администрацией города не предпринято. В связи с этим прокуратура направила в суд соответствующие исковые заявления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь мэрия должна обеспечить доступную среду маломобильным людям. В шести домах установят пандусы, для этого привлекли «Тагилгражданпроект». Исполнение решений суда и восстановление прав лиц с ограниченными возможностями здоровья находится на контроле прокуратуры.