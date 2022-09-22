В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание по вопросу частичной мобилизации

Количество граждан, которые попадут пол частичную мобилизацию в Нижнем Тагиле, не полежит разглашению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 22 сентября в военкомате прошло совещание по вопросу частичной мобилизации, указ о которой выпустил президент России Владимир Путин. На нем были глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, главный военком Александр Вострилов и замглавы города Вячеслав Горячкин. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Горячкин объяснил, что совещание было посвящено реализации на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

- Приказ получен, мы работаем, - заявил Вострилов.

Вице-мэр отметил, что количество граждан, которые попадут пол частичную мобилизацию в Нижнем Тагиле, нельзя разглашать. Около здания военкомата дежурили сотрудники Росгвардии и патруль ДПС.

Ранее временно исполняющий обязанности свердловского военного комиссара полковник Сергей Чирков выпустил приказ о мобилизации. Исходя из документа, получившие повестки уральцы должны прийти в военкомат с вещами и документами. Им нельзя покидать место жительства без разрешения.